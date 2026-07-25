Трамп: власти Венесуэлы добились больших успехов, но пока не готовы к выборам

Трамп считает, что пока Венесуэла не готова к проведению выборов Трамп: власти Венесуэлы добились больших успехов, но пока не готовы к выборам

Москва25 июл Вести.Новые власти Венесуэлы достигли значительных успехов, но пока еще не готовы к проведению выборов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Они пока не готовы проводить выборы. В то же время властям там удалось добиться большого прогресса констатировал американский лидер

Ранее Трамп заявил, что фактическое управление Венесуэлой осуществляет министр энергетики США Крис Райт. Глава Белого дома отметил, что у Вашингтона отличные отношения с Каракасом, и "народ Венесуэлы сейчас очень счастлив", поскольку Венесуэла сейчас "зарабатывает больше, чем когда бы то ни было".

До этого издание The New York Times со ссылкой на неназванные источники написало, что Венесуэлой фактически управляет госсекретарь США Марко Рубио. В публикации утверждается, что именно он осуществляет контроль над финансами, распределением природных ресурсов и кадровыми назначениями в латиноамериканской республике.