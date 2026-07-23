Москва23 июл Вести.Фактическое управление Венесуэлой осуществляет министр энергетики США Крис Райт, утверждает американский лидер Дональд Трамп. Такое заявление он сделал на мероприятии в Вашингтоне, представляя присутствующим главу Минэнерго США.

Он управляет Венесуэлой заявил президент

По словам Трампа, у Вашингтона хорошие отношения с Каракасом, и "народ Венесуэлы сейчас очень счастлив". Глава Белого дома утверждает, что крупнейшие в мире нефтяные компании идут туда и ведут бизнес. По словам Трампа, американская сторона забирает часть венесуэльской нефти, так как ей это якобы "положено". Трамп уверяет, что Венесуэла в настоящее время "зарабатывает больше, чем когда бы то ни было".

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванные источники писала, что Венесуэлой фактически управляет госсекретарь США Марко Рубио. По информации издания, именно он контролирует финансы, распределение природных ресурсов и кадровые назначения в латиноамериканской республике.