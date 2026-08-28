Axios: США близки к заключению сделки по нефтяным месторождениям Венесуэлы

США могут приобрести часть нефтяных ресурсов Венесуэлы Axios: США близки к заключению сделки по нефтяным месторождениям Венесуэлы

Москва28 авг Вести.Администрация президента США во главе с Дональдом Трампом ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении части нефтяных ресурсов южноамериканской страны.

Об этом сообщили источники интернет-издания Axios, ссылаясь на двух американских чиновников.

Даже назвать эту сделку всеобъемлющей – значит преуменьшать ее масштаб заявил один из собеседников портала

Детали соглашения не разглашаются, однако известно, что речь идет о разработке более десятка нефтяных месторождений.

При этом обсуждения не касаются всех 300 миллиардов баррелей доказанных запасов, которыми располагает Венесуэла. В упомянутых месторождениях сконцентрировано около 90 миллиардов баррелей нефти.

Ранее они контролировались бывшими венесуэльскими чиновниками периода президентства Николаса Мадуро (2013–2026 гг.) и находились в зоне интересов Китая, утверждает Axios.

Венесуэла рассчитывает получить выгоду от разработки месторождений частными компаниями и ожидает роста нефтяных доходов, говорится в материале.

Интерес Вашингтона к сделке связан с несколькими факторами: ситуацией на Ближнем Востоке и конфликтом на Украине, которые нарушили глобальные поставки нефти и привели к росту цен на сырье.Кроме этого, стратегический нефтяной резерв США сейчас находится на самом низком уровне за последние 40 лет.

Ранее газета The New York Times написала, что финансы, распределение природных ресурсов и кадровые назначения в Венесуэле теперь де-факто сосредоточены в руках госсекретаря США Марко Рубио.