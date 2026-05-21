Москва21 мая Вести.Соединенные Штаты пытаются взять контроль над всеми потоками нефти и нефтепродуктов. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

По словам эксперта, происходящее на Ближнем Востоке можно объяснить только тем, что США хотят стать "разводящими" на мировом рынке нефтепродуктов.

То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, не поддается никакой логике, кроме одной: Соединенные Штаты Америки пытаются взять контроль над всеми потоками нефти и нефтепродуктов для того, чтобы просто быть разводящими на этом рынке. Но у них это не получится, это однозначно. И пока это не закончится, рынки будет трясти заявил Бессель

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность добычи нефти под своими военными базами и другими объектами Пентагона для восполнения стратегического резерва, истощенного после конфликта с Ираном.