Эксперт Юшков объяснил, в чем выгода Трампа от ситуации в Ормузском проливе

Эксперт увидел выгоду в интересах администрации Трампа и нефтяных компаний Эксперт Юшков объяснил, в чем выгода Трампа от ситуации в Ормузском проливе

Москва19 авг Вести.США освобождает большой запас нефти из стратегических запасов и передают их фактическим компаниям в рамках выгодного обмена. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты Америки согласовали изъятие довольно больших объемов нефти из стратегических резервов.

Они продолжают изымать нефть из стратегических резервов и передают их компаниям. Те экспортируют эту нефть и довольно успешно. В этом плане можно усмотреть выгоду в связке администрации Трампа и нефтяных компаний, потому что для компаний это выгодно отметил эксперт

По его словам, высокие цены держатся в том числе из-за того, что Трамп начал военный конфликт с Ираном и в итоге был перекрыт Ормузский пролив.

Они изымают нефть из стратегических резервов, продают их, в том числе на экспорт и на внутренний рынок США по высоким ценам, а потом в течение года они должны будут вернуть эти объемы обратно в стратегические резервы, причем в полтора раза выше заявил Игорь Юшков

Он добавил, что возврат нефти может происходить и при более низких ценах.

Они могут таким образом зарабатывать на разнице цен. Соответственно, когда им передают объемы нефти, они их частично закачивают в обычные хранилища, которые называются коммерческими запасами. То есть это уже собственность компаний, и они решают, закачать их в хранилище или нет. Но опять же, это такой операционный момент пояснил аналитик

Стратегический резерв нефти США (он был создан после нефтяного кризиса 1973–1974 годов) рухнул до минимума 43-летней давности. По данным министерства энергетики США, на конец недели, завершившейся 14 августа, запасы сократились до 293,4 миллиона баррелей.

Этот показатель оказался ниже уровня, зафиксированного по итогам недели 31 декабря 1982 года, когда резерв составлял 293,2 миллиона баррелей.

Снижение стратегического резерва происходит на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых энергетических рынках и увеличения потребления внутри страны.