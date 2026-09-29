Reuters: запас нефти в США сократился до самого низкого за 44 года уровня

Стратегический запас нефти в США упал до минимума за 44 года Reuters: запас нефти в США сократился до самого низкого за 44 года уровня

Москва29 сен Вести.Стратегический нефтяной резерв (SPR) США опустился до самого низкого уровня за последние 44 года, достигнув отметки 283,8 миллиона баррелей, сообщило Reuters со ссылкой на Минэнерго. Это произошло из-за высвобождения нефти для стабилизации рынка.

По данным американского Минэнерго, этот показатель стал минимальным с октября 1982 года.

Президент США Дональд Трамп в марте распорядился о высвобождении 172 миллионов баррелей после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив.

По данным Минэнерго, минимальное количество нефти, которое требуется для безопасной эксплуатации, составляет около 70 млн баррелей.

Аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов в беседе с ИС "Вести" отмечал, что США для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке используют стратегические резервы. По его словам, на текущий момент перенаправление необходимых объемов топлива на внутренний рынок исчерпало себя.