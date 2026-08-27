Москва27 авг Вести.Режим чрезвычайного положения введен в США из-за угрозы энергетической системе страны. Соответствующий указ подписал глава Белого дома Дональд Трамп.

Также введен запрет на использование в электросети США части оборудования иностранного производства.

Под запрет попали многие виды оборудования, среди которых - высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и батарейных систем, генераторы, релейная защита и т.д.

Стратегический резерв нефти США (он был создан после нефтяного кризиса 1973–1974 годов) рухнул до минимума 43-летней давности. По данным министерства энергетики США, на конец недели, завершившейся 14 августа, запасы сократились до 293,4 миллиона баррелей.