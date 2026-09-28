Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года

Москва28 сен Вести.Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283,8 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 25 сентября, следует из данных минэнерго страны.

Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 22 октября 1982 года, когда показатель составлял 283,393 миллиона баррелей​​​, сообщает РИА Новости.

В понедельник после того, как президент США Дональд Трамп отклонил мирное соглашение с Ираном, цены на нефть выросли примерно на 2%, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,28 доллара, до 106,60 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,70 доллара, до 94,11 доллара.