Москва29 сен Вести.США для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке используют стратегические резервы, на текущий момент перенаправление необходимых объемов топлива на внутренний рынок исчерпало себя. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

Стратегический нефтяной резерв США опустился до минимума с октября 1982 года. По состоянию на 25 сентября, показатель составил 283 млн 800 тысяч баррелей. Федеральный закон США устанавливает оперативный минимум топлива в 252 млн 400 тысяч баррелей, при сохранении высоких темпов расходования он может быть достигнут в течение месяца.

Соединенные Штаты используют стратегические резервы топлива для стабилизации ситуации на собственном топливном рынке, еще начиная с начала осложнения ситуации на мировом нефтяном рынке, которое началось практически сразу после начала военной операции США в Иране. Маневр выбрасывания топлива для стабилизации цен на внутреннем нефтяном рынке на данный момент практически исчерпан. И поэтому американцы сталкиваются с повышенным ростом цен на бензин в последние два месяца отметил Торопов

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения запрета на поставки дизеля на внешний рынок. По мнению экспертов, США не решатся на данный запрет и таким образом попытаются убедить американских поставщиков держать топливо на внутреннем рынке.