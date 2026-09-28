Москва28 сен Вести.США не решаются на запрет экспорта дизеля и хотят убедить американских поставщиков нефти держать топливо на внутреннем рынке. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил американист Малек Дудаков.

Если США запретят экспорт дизеля, то у них могут возникнуть проблемы с поставками нефти на внутренний рынок, полагает эксперт.

Предположим, что Америка действительно перекроет поставки того же самого дизеля на внешние рынки. Действительно, могут начаться проблемы уже и с поставками нефти на рынок собственно американский. Поэтому риски есть, и тут, скажем так, есть над чем подумать отметил Дудаков

Он связал это с издержками глобализированной экономики.

Тут в любой момент если ты то или иное резкое решение принимаешь, может быть так много эффектов от этого решения, в том числе слабопрогнозируемых. Всегда приходится думать, прежде чем на нечто подобное идти. Поэтому опасаются пока все-таки это делать заявил политолог

Американист обратил внимание, что ситуация в Америке остается стабильно плачевной.

Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможность запрета поставок дизеля на внешний рынок. Однако газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что идея запретить экспорт дизельного топлива из Америки вызывала панику у нефтяных компаний США.