Москва24 сен Вести.Идея запретить экспорт дизельного топлива из США вызвала панику в американских нефтяных компаний. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

После введения ограничений руководители таких крупных фирм, как Chevron и ExxonMobil, обратились в американскую администрацию с просьбой сделать запрет на международную торговлю добровольным.

После того, как топ-менеджеры американских нефтяных компаний донесли свои страхи до чиновников администрации Трампа, министр энергетики Крис Райт позвонил гендиректорам ряда американских фирм и сказал, что выступает за меру, которая бы не предусматривала запрета на экспорт говорится в материале издания

Уточняется, что накануне 30 американских компаний выступили против запрета, опасаясь потерять миллиарды долларов прибыли из-за разрушения цепочек поставок.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа готовит план по запрету экспорта дизельного топлива сроком на 90 дней.