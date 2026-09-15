Москва15 сен Вести.Глобальный топливный кризис, о котором на протяжении нескольких месяцев предупреждали руководители американских нефтяных компаний, стал реальностью из-за длительного закрытия Ормузского пролива и сокращения запасов топлива в мире. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Американские нефтяные компании на протяжении нескольких месяцев предупреждали, что длительное закрытие Ормузского пролива неизбежно приведет к топливному кризису. Теперь, по их словам, кризис наступил говорится в публикации

Как напоминает издание, американские нефтяные магнаты давно предупреждали: длительное закрытие Ормузского пролива неизбежно приведет к кризису на мировом рынке топлива.

По данным WSJ, коммерческие запасы горючего в мире истощаются уже более полугода, а стратегические резервы нефти исчерпаны настолько, что их дальнейшее использование невозможно. На этом фоне ситуация усугубляется для американских фермеров: газета Financial Times ранее сообщала, что они столкнулись с худшим финансовым кризисом с 1980-х годов из-за резкого роста стоимости дизельного топлива и удобрений, вызванного войной США с Ираном. Стоимость дизельного топлива в США достигла рекордных $6,23 за галлон (около $1,64 за литр), а бензина — $4,32 за галлон (около $1,14 за литр). New York Post также ранее отмечала, что торговая сеть Costco ограничила продажу моторного масла из-за дефицита базовых масел для производства синтетических смазочных материалов.

Президент США Дональд Трамп уже признал, что цены на топливо в стране снизятся не раньше промежуточных выборов в конгресс в ноябре, но перебои назвали временными. При этом американский лидер оправдал рост цен на дизель конфликтом на Украине, а не противостоянием с Ираном.