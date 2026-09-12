Москва12 сен Вести.Ближний Восток столкнулся с самым серьезным за последние десятилетия кризисом поставок энергоресурсов на фоне обострения обстановки в Красном море и затяжного конфликта США с Ираном, сообщает газета The New York Times (NYT).

Кроме того, Ближний Восток испытывает проблемы с выбором путей экспорта энергоносителей и-за ограничения судоходства в Ормузском проливе, отмечает NYT.

Положение обострилось после того, как йеменские хуситы расширили свой контроль над Красным морем.

Поскольку дипломатического решения конфликта пока не предвидится, Ближний Восток, ключевой регион добычи энергоресурсов, сталкивается с самым серьезным кризисом поставок за последние десятилетия подчеркивает газета

Агентство Reuters написало, что хуситы установили полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.

Между тем секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подчеркнул, что санкции Вашингтона против Тегерана могут привести к полной блокаде Ормузского пролива иранскими военными.