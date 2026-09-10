Москва10 сен Вести.Компания QatarEnergy ведет переговоры о покупке сжиженного природного газа (СПГ) с поставщиками из США после того, как ближневосточный конфликт подорвал возможности Катара удовлетворять потребности клиентов внутри страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что QatarEnergy заинтересована в поставках из существующих и строящихся экспортных терминалов США.

Катар ведет переговоры о закупке сжиженного природного газа у американских поставщиков в рамках долгосрочных соглашений говорится в материале

Катар, как отмечается, до начала конфликта Ирана и США поставлял около пятой части мирового объема СПГ, однако поставки практически остановились из-за рисков, связанных с судоходством в Ормузском проливе.

Ранее газета The Washington Post подчеркнула, что у союзников Вашингтона на Ближнем Востоке все больше растет недовольство администрацией президента США Дональда Трампа из-за конфликта с Тегераном. Партнеры Америки раздражены тем, что глава Белого дома не способен добиться успеха в переговорах с Исламской Республикой.