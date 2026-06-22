Взрыв на СПГ-заводе открывает возможности для США и Австралии потеснить Катар Эксперт не исключил, что взрыв на СПГ-заводе Катара может усилить позиции США

Москва22 июн Вести.Взрыв на крупнейшем газовом комплексе Рас-Лаффан открывает возможности для США и Австралии потеснить Катар на мировом энергетическом рынке. Такое мнение озвучил ИС "Вести" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.

Хотя этот взрыв и не привел напрямую к выводу из строя экспортных мощностей, он замедлит их перезапуск, а это приведет к отсрочке поставок сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок, считает он.

Эксперт подчеркнул, что Катар входит в топ-3 поставщиков СПГ в мире и борется за лидерство с США и Австралией. При этом Катар планирует наращивание своих мощностей с 85 млн тонн поставок в год до 110, тем самым заняв абсолютное лидерств.

Катар обеспечивает где-то 20% поставок СПГ на мировой рынок. Поэтому перекрытие Ормузского пролива и прекращение этих поставок, конечно, больно ударили по мировому газовому рынку. Катар обещал, что в течение месяца восстановит поставки на 50% по сравнению с двойным уровнем, а в течение двух месяцев — на 80%. Учитывая, что часть комплекса тоже пострадала в результате атак, пока что о 100% в любом случае речь не шла, но ожидалось хотя бы 80%. Теперь вот возможна отсрочка с вводом мощностей. Конечно, все эти сроки начала поставок может несколько отодвинуть предположил Андрианов

Теперь у конкурентов появляется возможность потеснить страну на мировом рынке.

Главными конкурентами являются США и Австралия, поскольку США сейчас взяли курс на развитие своих мощностей, строительство новых терминалов по отгрузке. Так же и Австралия, которая тоже пытается монетизировать свой газ. При этом 70% поставок газа из Катара идет на азиатские рынки, в том числе в Китай, поэтому здесь может развернуться интенсивная борьба именно за китайский рынок. Известно, что США всегда лелеяли мечту усилить свое энергетическое присутствие на китайском рынке, но этому препятствовали те противоречия, которые были в торговых отношениях между Китаем и США добавил он

По словам эксперта, повреждения крупнейшего в мире СПГ-завода приведут к некоторому снижению позиций Катара в психологическом плане.

Потому что сам по себе регион взрывоопасный, и мы видим, что если там не атаки, то инциденты, связанные с перезапуском мощностей, конечно, могут влиять на регулярность поставок. И, конечно, для конкурентов Катара это важный козырь резюмировал он

Взрыв произошел в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре на крупнейшем заводе по производству СПГ. Предприятие перезапускали после недавних атак со стороны Ирана. Согласно официальным источникам, в процессе произошла техническая неисправность, которая и вызвала аварию.

Комплекс принадлежит корпорации QatarEnergy и обеспечивает около 20% мировых поставок СПГ. Из-за повреждений потери компании могут составить до 12 млн тонн экспорта и порядка 20 млрд долларов прибыли в год.