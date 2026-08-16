Союзники Трампа в Персидском заливе все больше им недовольны, пишет WP WP: недовольство Трампом среди союзников в Персидском заливе растет

Москва16 авг Вести.Среди союзников Соединенных Штатов в Персидском заливе все больше растет недовольство администрацией президента США Дональда Трампа из-за последствий конфликта Америки и Израиля с Ираном, заявила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Партнеры Америки раздражены тем, что Трамп не способен добиться успеха в переговорах с Ираном, чтобы обеспечить мир в регионе, объяснили газете арабские и западные официальные лица.

Правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна сейчас едины в своем раздражении администрацией. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории… Гнев в отношении Соединенных Штатов достиг наивысшей точки с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале говорится в публикации

Отмечается, что союзники США пока еще полагаются на них как на поставщика вооружений и партнера по безопасности, но из-за растущего разочарования текущим курсом Штатов ищут новых договоренностей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что помнит, как партнеры НАТО не поддержали США в конфликте с Ираном.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон пытался выяснить у союзников по НАТО, оказывали ли те публичную поддержку политическому курсу Трампа.