СМИ сообщили о нарушении логистики ВМС США из-за атак Ирана NYT: Иран нарушил логистику ВМС США на Ближнем Востоке

Москва3 сен Вести.Логистика Военно-морских сил (ВМС) США на Ближнем Востоке нарушена из-за иранских ударов, сообщает газета The New York Times (NYT).

На Ближнем Востоке находятся два американских авианосца и 12 эсминцев, которые помогают обеспечивать блокаду морских портов Ирана.

Иранские атаки нарушили систему снабжения ВМС США на Ближнем Востоке, создав дополнительную нагрузку на авианосцы, эсминцы и десантные корабли, которые остаются в регионе на неопределенный срок отмечает NYT

Экипаж авианосца работает круглосуточно и нуждается в четырехразовом питании, а самолеты и вертолеты расходуют миллионы галлонов топлива каждую неделю, поясняет NYT.

При этом еще в феврале 2026 года Иран уничтожил важную базу материально-технического обеспечения ВМС США в Бахрейне. Другие порты союзников США в регионе также находятся в зоне действия иранских ракет и беспилотников.

Портал The War Zone написал, что авианосец ВМС США Abraham Lincoln выглядит "очень потрепанным" после того, как прибыл в Таиланд спустя 286 дней, проведенных в море.

Между тем телеканал NBC передал, что разведывательные и наблюдательные объекты США на Ближнем Востоке получили серьезные повреждения от иранских ударов.