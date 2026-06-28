WSJ: иранский удар по американской базе в Бахрейне нанес ущерб на $400 млн

Ущерб от удара по базе США в Бахрейне оценили в сотни миллионов долларов WSJ: иранский удар по американской базе в Бахрейне нанес ущерб на $400 млн

Москва28 июн Вести.Ущерб от иранских ударов по американской военной базе в Бахрейне составил порядка 400 миллионов долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, суммарный ущерб, который иранские атаки нанесли американским военным объектам в регионе, аналитики оценивают в сумму от 2,2 до 5,1 миллиарда долларов.

Как отмечает газета, руководство Пентагона изучает вариант реорганизации базы в Бахрейне, а также возможность сокращения военного присутствия США в Кувейте и Саудовской Аравии. По этой причине часть разрушенной инфраструктуры может остаться невосстановленной, если будет принято решение об изменении американского военного присутствия в регионе.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) ранее сообщили о нанесении ответного удара по ключевым объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно их заявлению, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и способно привести к полному прекращению дипломатического процесса. Кроме того, в Корпусе уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

Ранее, 26 июня, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил по кораблям в этом проливе как минимум четыре беспилотника-камикадзе.