СМИ сообщили о беспрецедентном ущербе спецслужбам США от ударов Ирана NBC: спецслужбы США получили беспрецедентный ущерб от ударов Ирана

Москва26 авг Вести.Разведывательные и наблюдательные объекты Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке получили беспрецедентные повреждения в результате ударов Ирана.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Восстановление объектов, как отмечается, обойдется Вашингтону в миллиарды долларов.

Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли разведывательным постам США и оборудованию для наблюдения на Ближнем Востоке ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались американские спецслужбы говорится в материале

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что переход к экономическому противостоянию с Тегераном не предполагает, что Вашингтон откажется от военных опций против Исламской Республики.