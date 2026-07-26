КСИР оценил ущерб армии США от ударов Ирана в 20 миллиардов долларов В Иране подсчитали стоимость уничтоженной техники США за период обострения

Москва26 июл Вести.Вооруженные силы Ирана нанесли американской армии ущерб в размере более 20 миллиардов долларов за две недели военного противостояния в июле. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Мохеби.

Согласно опубликованным расчетам, указанная сумма отражает стоимость замены военной техники, вооружения и оборонной инфраструктуры США, которые были уничтожены иранскими силами в период с 8 по 22 июля.

Аналитики агентства отмечают, что оценка базируется на открытых данных о стоимости американских вооружений, оборонных контрактах Пентагона и сметах на восстановление аналогичных военных объектов.