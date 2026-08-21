Авианосец Abraham Lincoln возвращается на базу в США

Авианосец Abraham Lincoln прекратил участие в операции США против Ирана Авианосец Abraham Lincoln возвращается на базу в США

Москва21 авг Вести.Американский авианосец Abraham Lincoln, принявший участие в военной операции против Ирана, возвращается на базу Сан-Диего в Калифорнии (США), сообщает CNN.

При этом корабль еще не покинул зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Газета The New York Times (NYT) отмечает, что авианосец, на борту которого находятся 5 тыс. моряков, находится в море уже девять месяцев.

Уход Abraham Lincoln на базу не означает, что США ослабляют военное присутствие вблизи Ирана. США перебросили в ближневосточный регион базирующийся в Японии авианосец George Washington,, который начнет выполнять те же задачи, что и Abraham Lincoln.

В последние недели Abraham Lincoln оказался в центре внимания американских СМИ. Появились сообщения о том, что моряки жалуются на крайне тяжелые условия службы.

Проблемы вызваны тем, что Ирану удалось вывести из строя американскую военную базу в Бахрейне, которую использовали для снабжения авианосца.

В итоге конгрессмены-демократы используют этот вопрос для критики действий Пентагона и администрации президента США Дональда Трампа.