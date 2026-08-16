Сенаторы США требуют от Хегсета отчитаться об условиях службы на Abraham Lincoln

Cенаторы требуют от Пентагона отчета о проблемах моряков на USS Abraham Lincoln Сенаторы США требуют от Хегсета отчитаться об условиях службы на Abraham Lincoln

Москва16 авг Вести.Группа сенаторов США от Демократической партии направила главе Пентагона Питу Хегсету официальное требование предоставить отчет о ситуации с несением моряками службы на авианосце USS Abraham Lincoln.

Законодатели обеспокоены ухудшением условий службы на корабле, что может угрожать здоровью и безопасности экипажа.

Моряки, находящиеся на борту более 250 дней, из которых более 200 суток они провели в открытом море без заходов в порты, испытывают нехватку продовольствия, воды, а также сталкиваются с психоэмоциональными проблемами, указано в обращении сенаторов.

Законодатели ссылаются на сообщения СМИ, согласно которым некоторые военнослужащие предпринимали попытки самоубийства.

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Они потребовали от Хегсета уточнить сроки возвращения авианосца на базу в Калифорнии, а также предоставить сведения о мерах поддержки экипажа, предполагаемых случаях попыток самоубийства, состоянии санузлов и обеспеченности продовольствием.

Кроме того, законодатели запросили возможность лично осмотреть корабль после его прибытия на базу для оценки условий службы.

Газета The Wall Street Journal сообщила 13 августа, что на замену находящемуся в море с января USS Abraham Lincoln выдвинулся авианосец USS George Washington.

Авианосец, экипаж которого состоит из 5 тыс. человек, начал свою миссию на Ближнем Востоке в ноябре 2025 года, поддерживая военные операции США в этом регионе. Изначально планировали, что миссия USS Abraham Lincoln завершится в мае 2026 года.