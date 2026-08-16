CENTCOM: ситуация с экипажем на авианосце Abraham Lincoln - не худшая

CENTCOM оценил ситуацию с экипажем на авианосце Abraham Lincoln CENTCOM: ситуация с экипажем на авианосце Abraham Lincoln - не худшая

Москва16 авг Вести.Ситуация с душевным здоровьем членов экипажа на авианосце USS Abraham Lincoln - не худшая на американском флоте, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (United States Central Command, CENTCOM) адмирал Брэд Купер по итогам посещения корабля. Текст заявления опубликован пресс-службой CENTCOM в соцсети X.

Адмирал считает, что команда авианосца демонстрирует товарищество, слаженную работу и стойкость, которые его восхищают.

Вот важный факт: из 11 действующих авианосцев Военно-морских сил США на борту Lincoln в настоящее время зарегистрировано одно из самых низких количеств случаев, связанных с психическим здоровьем сказал Купер

В то же время он признал, что личный состав ВМС США может сталкиваться с проблемами, касающимися ментального здоровья, из-за условий службы.

Это не означает, что все идеально. Поговорите с любым из почти 4 миллионов ветеранов ВМС США, живущих сегодня в Америке, и они, скорее всего, скажут вам, что длительная служба в море подходит не каждому. Это исключительно тяжелая и сложная работа, и каждый из нас, включая меня, по-разному реагирует на стресс отметил адмирал

Ранее американские сенаторы от Демпартии направили министру войны США Питу Хегсету официальное требование предоставить отчет о ситуации с условиями службы моряков на USS Abraham Lincoln.