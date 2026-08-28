Москва28 авгВести.В Ближневосточном регионе размещено 50 тысяч американских военных, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (US Central Command, CENTCOM) адмирал Брэдли Купер.
Многие из 50 тысяч наших солдат в регионе выполняют важную работу, обеспечивая морскую блокаду Ирана и поддерживая безопасность коммерческих перевозок через Ормузский проливговорится в видеообращении Купера, размещенном на странице командования в соцсети X
Адмирал уточнил, что в обеспечении морской блокады Ирана, возобновленной в середине июля, задействованы "тысячи американских военнослужащих, более 20 кораблей и сотни воздушных судов".
В CENTCOM также заявили об окончании проводимой США операции по разминированию Ормузского пролива.