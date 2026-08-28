CENTCOM: на Ближнем Востоке развернуты 50 тысяч военнослужащих ВС США

CENTCOM раскрыл число находящихся на Ближнем Востоке военнослужащих США CENTCOM: на Ближнем Востоке развернуты 50 тысяч военнослужащих ВС США

Москва28 авг Вести.В Ближневосточном регионе размещено 50 тысяч американских военных, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (US Central Command, CENTCOM) адмирал Брэдли Купер.

Многие из 50 тысяч наших солдат в регионе выполняют важную работу, обеспечивая морскую блокаду Ирана и поддерживая безопасность коммерческих перевозок через Ормузский пролив говорится в видеообращении Купера, размещенном на странице командования в соцсети X

Адмирал уточнил, что в обеспечении морской блокады Ирана, возобновленной в середине июля, задействованы "тысячи американских военнослужащих, более 20 кораблей и сотни воздушных судов".

В CENTCOM также заявили об окончании проводимой США операции по разминированию Ормузского пролива.