Москва18 авг Вести.Количество торговых судов, которые были развернуты американскими военными с момента возобновления 14 июля морской блокады Ирана, достигло 64. Об этом сообщается на странице Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х.

По состоянию на 17 августа силы CENTCOM перенаправили 64 коммерческих судна говорится в сообщении

Отмечается, что американские военные вывели из строя три судна, а также высадились еще на два в целях обеспечения соблюдения блокады.

Ранее в ходе беседы с журналистами в Белом доме американский лидер Дональд Трамп назвал "отличной" идею провозгласить Ормузский пролив американской территорией, так как, по его словам, Штаты уже полностью контролируют этот морской путь.