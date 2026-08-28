Глава CENTCOM Купер: США обезвредили все мины в Ормузском проливе

CENTCOM заявил о завершении операции США по разминированию Ормузского пролива Глава CENTCOM Купер: США обезвредили все мины в Ормузском проливе

Москва28 авг Вести.Операция американских военных по обезвреживанию мин в Ормузском проливе завершена, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (US Central Command, CENTCOM) адмирал Брэдли Купер.

Мы успешно нейтрализовали морские мины, которые были установлены КСИР (Корпус стражей Исламской революции – прим. ред.) несколько месяцев назад на ключевых торговых маршрутах в заливе говорится в видеообращении Купера, размещенном на странице командования в соцсети X

Привлечение специалистов из европейских стран к разминированию Ормузского пролива требует одобрения со стороны КСИР, отметили ранее представители этой структуры, которая заявила о контроле над эти морским путем.

Вероятное участие европейских стран в разминировании Ормузского пролива могло бы повысить уровень доверия к Ирану со стороны судоходных и страховых компаний.

Ранее о разминировании пролива сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, что США не допустят установки новых мин в Ормузе.