Москва28 авгВести.Операция американских военных по обезвреживанию мин в Ормузском проливе завершена, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (US Central Command, CENTCOM) адмирал Брэдли Купер.
Мы успешно нейтрализовали морские мины, которые были установлены КСИР (Корпус стражей Исламской революции – прим. ред.) несколько месяцев назад на ключевых торговых маршрутах в заливеговорится в видеообращении Купера, размещенном на странице командования в соцсети X
Привлечение специалистов из европейских стран к разминированию Ормузского пролива требует одобрения со стороны КСИР, отметили ранее представители этой структуры, которая заявила о контроле над эти морским путем.
Вероятное участие европейских стран в разминировании Ормузского пролива могло бы повысить уровень доверия к Ирану со стороны судоходных и страховых компаний.
Ранее о разминировании пролива сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, что США не допустят установки новых мин в Ормузе.