Москва27 авгВести.Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал ситуацию с американским авианосцем Abraham Lincoln цитатой из фильма "Зеленая миля".
Америка отправила авианосец USS Abraham Lincoln в регион для демонстрации силы. После месяцев войны и более чем 200 дней без единого захода в порт он теперь направляется в Таиланд для отдыха экипажа. Миссия: "Проект Сила". Текущая миссия: "Проект Отпуск". "Я устал, босс"написал Багаи на своей странице в социальной сети Х
К публикации он прикрепил фотографию персонажа фильма Джона Коффи, который произнес эту знаменитую фразу.
Ранее стало известно, что американский авианосец Abraham Lincoln, принявший участие в военной операции против Ирана, возвращается на базу Сан-Диего в Калифорнии (США). В последнее время Abraham Lincoln оказался в центре внимания американских СМИ: по их словам, моряки жалуются на крайне тяжелые условия службы на авианосце. Проблемы вызваны тем, что Ирану удалось вывести из строя американскую военную базу в Бахрейне, которую использовали для его снабжения.