В Иране прокомментировали ситуацию с авианосцем из США фразой из "Зеленой мили"

МИД Ирана оценил ситуацию с авианосцем Abraham Lincoln фразой из "Зеленой мили" В Иране прокомментировали ситуацию с авианосцем из США фразой из "Зеленой мили"

Москва27 авг Вести.Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал ситуацию с американским авианосцем Abraham Lincoln цитатой из фильма "Зеленая миля".

Америка отправила авианосец USS Abraham Lincoln в регион для демонстрации силы. После месяцев войны и более чем 200 дней без единого захода в порт он теперь направляется в Таиланд для отдыха экипажа. Миссия: "Проект Сила". Текущая миссия: "Проект Отпуск". "Я устал, босс" написал Багаи на своей странице в социальной сети Х

К публикации он прикрепил фотографию персонажа фильма Джона Коффи, который произнес эту знаменитую фразу.

Ранее стало известно, что американский авианосец Abraham Lincoln, принявший участие в военной операции против Ирана, возвращается на базу Сан-Диего в Калифорнии (США). В последнее время Abraham Lincoln оказался в центре внимания американских СМИ: по их словам, моряки жалуются на крайне тяжелые условия службы на авианосце. Проблемы вызваны тем, что Ирану удалось вывести из строя американскую военную базу в Бахрейне, которую использовали для его снабжения.