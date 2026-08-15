В МИД Ирана обвинили США в зависимости от лжи, процитировав Достоевского

В МИД Ирана оценили политику США цитатой из Достоевского В МИД Ирана обвинили США в зависимости от лжи, процитировав Достоевского

Москва15 авг Вести.Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи обвинил США в "крайней зависимости от лжи", имея в виду внешнюю политику американской администрации в отношении Ближнего Востока и Исламской Республики в частности. Свою позицию он сопроводил цитатой из романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы", опубликовав ее в соцсети X.

Багаи отметил, что слова старца Зосимы из произведения описывают ситуацию, в которой оказались система управления и внешняя политика США.

Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим привел цитату русского классика Багаи

В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке пытаются согласовать условия новой сделки для завершения конфликта.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в субботу, 15 августа, что Тегеран пока не принял решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном.