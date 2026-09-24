В СМИ рассказали о восьми попытках суицида на авианосце USS Abraham Lincoln CNN: 8 военных США с авианосца USS Abraham Lincoln пытались совершить суицид

Москва24 сен Вести.Восемь американских военных, служивших на авианосце USS Abraham Lincoln, за время проведения компании против Ирана попытались совершить самоубийство. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на письмо исполняющего обязанности министра американских ВМС Хунг Као в Конгресс.

Письмо является ответом на запрос сенатора Кирстен Джиллибранд о психологическом состоянии личного состава. Речь идет о служащих на самом авианосце, кораблях сопровождения и в палубной авиации, пишет телеканал.

По оценке его военных источников, восемь попыток суицида являются невероятно высоким показателем в сравнении с одним-двумя случаями за поход.

Как рассказали CNN члены экипажа, психологическое истощение было вызвано непрерывными боевыми дежурствами, а также бытовыми проблемами: периодические отключения горячей воды, выход из строя туалетов и питьевых фонтанчиков.