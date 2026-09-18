NYP: два моряка с "Авраама Линкольна" задержаны за наркоторговлю на авианосце

Двое бывших моряков авианосца "Авраам Линкольн" признались в наркоторговле NYP: два моряка с "Авраама Линкольна" задержаны за наркоторговлю на авианосце

Москва18 сен Вести.Супружеская пара военнослужащих ВМС США арестована за незаконный сбыт наркотиков на борту авианосца USS Abraham Lincoln, они признали свою вину, сообщил таблоид New York Post (NYP), ссылаясь на судебные документы.

Согласно материалам дела, 29-летний Бейли Шрамовски и его 25-летняя супруга Джоннес Пумайхеалани с 2022 года занимались продажей наркотических веществ членам экипажа авианосца.

В заключении суда указано, что Шрамовски также обвиняется в смерти одного из моряков, которая произошла в январе 2023 года в результате передозировки. Несмотря на это, он продолжил распространять запрещенные вещества, выдавая их за другие препараты.

Ожидается, что приговор супругам вынесут 11 декабря 2026 года. По данным NYP, Шрамовски может получить от 5 до 40 лет тюремного заключения и штраф в размере 5 миллионов долларов. Пумайхеалани грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион долларов.

Авианосец USS Abraham Lincoln неоднократно оказывался в центре внимания СМИ из-за тяжелых условий службы. Телеканал MS NOW, ссылаясь на родственников военнослужащих, сообщал о наличии плесени в душевых и нехватке продуктов питания на борту.

Издание Military Times также отмечало, что несколько моряков пытались покончить с собой, выпрыгнув за борт, что связано с длительным пребыванием в море.

Группа сенаторов-демократов в этой связи потребовала от главы Пентагона Пита Хегсета предоставить отчет о ситуации с несением моряками службы на USS Abraham Lincoln.

Газета The Wall Street Journal позднее сообщила, что американские военные намерены заменить этот авианосец на USS George Washington в рамках ротации на Ближнем Востоке.

В конце августа Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило прибытие в регион авианосной ударной группы во главе с USS George Washington.