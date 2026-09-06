Военные США потопили в Тихом океане суда, вероятно связанные с наркотрафиком Военные США потопили в Тихом океане заправочный комплекс якобы наркоторговцев

Москва6 сен Вести.Американские военные затопили в восточной части Тихого океана плавучий заправочный комплекс, который, предположительно, использовался эквадорскими наркоторговцами.

Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил (ВС) США в социальной сети X.

Согласно данным американской стороны, комплекс состоял из нескольких судов и обеспечивал топливом участников незаконного морского наркотрафика.

Разведка США связала данный объект с эквадорской группировкой Los Choneros. Задержанных в ходе операции передали властям Эквадора, после чего комплекс потопили.

В публикации отмечается, что в выполнении операции приняла участие Объединенная оперативная группа "Западное полушарие".

Ранее американское военные нанесли удар по судну, предположительно, торговцев наркотиками в Карибском бассейне. Четыре человека стали жертвами атаки.

По информации газеты The New York Times, в результате ударов ВС США по судам, предположительно используемым наркоторговцами, погибло более 200 человек.