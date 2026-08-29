США потопили якобы связанное с наркокартелем судно в Тихом океане

США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане США потопили якобы связанное с наркокартелем судно в Тихом океане

Москва29 авг Вести.Американские военные перехватили в восточной части Тихого океана судно, которое, предположительно, использовал эквадорский наркокартель "Лос-Чонерос", сообщает Южное командование Вооруженных сил США в соцсети Х.

Морские пехотинцы и моряки высадились на судно с десантного корабля San Antonio, провели досмотр и задержали находившихся на судне людей.

По данным командования, операция завершилась без происшествий, экипаж судна передали властям Эквадора. После этого судно потопили.

Военные США утверждают, что судно служило заправочной станцией для контрабандистов в международных водах. Разведка США установила связь судна с группировкой "Лос-Чонерос". Операцию провели при взаимодействии со спецслужбами Эквадора.

Между тем американские военные нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море, двое членов экипажа погибли.