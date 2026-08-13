США высоко оценили итоги операции "Южное Копье" против наркоторговцев Хегсет заявил о спаде движения судов наркоторговцев в Западном полушарии

Москва13 авг Вести.Операция США "Южное Копье", направленная против наркоторговцев в Западном полушарии, привела к рекордному сокращению количества судов, перевозящих запрещенные вещества в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает телеканал CNN.

Мы отмечаем рекордное сокращение перемещений судов наркоторговцев по основным морским коридорам приводит CNN слова Хегсета

В частности, в западной части Карибского моря наркотрафик сократился на 65%, в восточной части - на 60%. В восточной части Тихого океана в районе Галапагосских островов перевозки наркотиков снизились на 50%, отметил Хегсет.

Между тем газета The Washington Post (WP), ссылаясь на внутренний доклад аналитиков Управления по борьбе с наркотиками (DEA) писала, что кампания США по нанесению ударов по судам наркодельцов, начатая администрацией президента Дональда Трампа, не принесла результатов и не сократила объемы контрабанды наркотиков в Америку.

От ударов США по судам, предположительно используемых наркоторговцами, погибло более 200 человек.