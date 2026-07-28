WP: удары США по катерам наркоторговцев не снизили объемы ввоза кокаина в страну

WP узнала о неэффективности ударов США по судам в борьбе с наркотрафиком WP: удары США по катерам наркоторговцев не снизили объемы ввоза кокаина в страну

Москва28 июл Вести.Кампания США по нанесению ударов по судам наркодельцов, инициированная администрацией американского президента Дональда Трампа, не принесла результатов и не сократила объемы контрабанды наркотиков в страну.

Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на внутренний доклад аналитиков Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Согласно выводам экспертов ведомства, жесткие меры Пентагона не отразились ни на доступности запрещенных веществ на американском рынке, ни на их стоимости.

Вместо этого силовое давление лишь вынудило криминальные синдикаты диверсифицировать логистику. Картели стали реже отправлять быстроходные катера, заменив их более крупными судами, и теперь стараются не выходить в международные воды. Они прокладывают маршруты вблизи побережья, где вооруженные силы США избегают открывать огонь.

Кроме того, в отчете DEA отмечается рост популярности авиаперевозок. Наркоторговцы активно задействуют секретные взлетно-посадочные полосы на границе Колумбии и Венесуэлы, откуда самолеты направляются в Гайану и Суринам во избежание обнаружения американскими патрулями.

Специалисты признают, что после старта военной операции в сентябре 2025 года на рынке фиксировались временные перебои в поставках и скачок цен, однако в дальнейшем ситуация полностью стабилизировалась.

Главным доказательством неэффективности силовой стратегии аналитики называют результаты экспертиз изъятого кокаина. Лабораторные исследования подтверждают его крайне высокую чистоту. Как поясняют в DEA, этот показатель свидетельствует о бесперебойном снабжении, поскольку у дилеров нет необходимости разбавлять товар сторонними примесями для увеличения его объема.

В конце мая газета The New York Times сообщила, что с осени 2025 года, после начала американских атак, жертвами ударов ВС США по катерам предполагаемых наркоторговцев стали более 200 человек.