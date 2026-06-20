США продолжат наносить удары по наркокартелям в Латинской Америке Белый дом: Америка продолжит наносить удары по ОПГ в Латинской Америке

Москва20 июн Вести.Соединенные Штаты продолжат наносить удары по представителям преступных группировок в Латинской Америке, заявила представитель Белого дома Оливия Уэйлс.

Впредь Вашингтон будет бороться с организованными преступными группировками теми же методами, что и с террористами, подчеркнула она.

Соединенные Штаты продолжат выявлять и уничтожать любые группы, которые имеют намерение и способность планировать атаки против американцев – будь то смертоносные картели, отравившие миллионы американцев, или джихадисты цитирует Уэйлс газета The Washington Post

Слова Уэйлс прозвучали на фоне ликвидации главы венесуэльского картеля Tren de Aragua Ниньо Герреро, о которой президент США Дональд Трамп заявлял 13 июня. Тогда глава Белого дома пообещал, что Вашингтон найдет остальных членов группировки и отправит их "в глубины ада".

США начали использовать армию против объектов и транспорта Tren de Aragua в 2025 году. Так, в сентябре того года американские военные уничтожили 11 членов картеля, а месяцем позднее ударили по связанному с Tren de Aragua судну.