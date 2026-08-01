Перу раздумывает над присоединением к созданному США альянсу "Щит Америк"

Перу может присоединиться к альянсу США "Щит Америк" Перу раздумывает над присоединением к созданному США альянсу "Щит Америк"

Москва1 авг Вести.Власти Перу планируют присоединиться к образованному по инициативе США альянсу "Щит Америк", сообщил министр иностранных дел южноамериканской страны Карлос Эспа.

Он подчеркнул, что транснациональные преступные группировки, занимающиеся наркоторговлей, отмыванием денег и торговлей людьми, представляют угрозу, выходящую за пределы национальных границ.

Попытки отдельных стран противостоять таким мощным организациям в одиночку неэффективны. Мы готовы присоединиться к этому механизму, чтобы усилить борьбу с этими угрозами заявил Эспа

Он представил внешнеполитическую стратегию нового правительства и заявил о намерении властей укреплять отношения с США, которые рассматриваются как стратегический партнер Перу.

Мы ожидаем динамичного развития связей с Китаем – нашим ключевым торговым партнером и источником инвестиций. Азиатско-Тихоокеанский регион займет важное место в нашей внешней политике заявил он

7 марта в Майами состоялся саммит "Щит Америк", на котором президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ряда латиноамериканских стран. В мероприятии приняли участие представители Аргентины, Боливии, Гондураса, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Сальвадора, Эквадора и избранный президент Чили.

Лидеры Бразилии, Колумбии, Мексики и Кубы приглашения не получили. В рамках саммита Трамп объявил о создании международной коалиции для борьбы с наркокартелями.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала прогресс Вашингтона в сотрудничестве с Мехико в борьбе с наркокартелями "историческим" и заявила, что мексиканская сторона крайне "охотно сотрудничает" в усилиях Трампа по пресечению нелегальной миграции и наркотрафика на южной границе.