Москва28 маяВести.Гватемала вслед за Эквадором согласилась на совместные с американскими военными операции против наркогруппировок, пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на три источника, знакомых с ходом переговоров.
На прошлой неделе президент Гватемалы Бернардо Аревало в ходе телефонного разговора с министром обороны Питом Хегсетом согласился на авиаудары и другие военные действияуказывает газета со ссылкой на источники
Отмечается, что операции могут начаться уже в июне.
В офисе гватемальского лидера подтвердили, что страна официально запросила США о сотрудничестве в операциях против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.
В марте США заявили о начале совместной операции с Вооруженными силами Эквадора против организаций, включенных в список террористических за наркотерроризм.
В то же время газета The New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования писала, что была уничтожена молочная и животноводческая ферма, а не тренировочный лагерь "наркотеррористов".