Гватемала разрешила США совместно бить по наркокартелям на своей территории

Москва28 мая Вести.Гватемала вслед за Эквадором согласилась на совместные с американскими военными операции против наркогруппировок, пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на три источника, знакомых с ходом переговоров.

На прошлой неделе президент Гватемалы Бернардо Аревало в ходе телефонного разговора с министром обороны Питом Хегсетом согласился на авиаудары и другие военные действия указывает газета со ссылкой на источники

Отмечается, что операции могут начаться уже в июне.

В офисе гватемальского лидера подтвердили, что страна официально запросила США о сотрудничестве в операциях против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

В марте США заявили о начале совместной операции с Вооруженными силами Эквадора против организаций, включенных в список террористических за наркотерроризм.

В то же время газета The New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования писала, что была уничтожена молочная и животноводческая ферма, а не тренировочный лагерь "наркотеррористов".