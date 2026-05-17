Москва17 мая Вести.Иностранные террористические организации, в частности латиноамериканские группировки, могли получать деньги из американского бюджета, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В интервью телеканалу Fox News он рассуждал о выявленных в США случаях нецелевого расходования средств, выделяемых в рамках федеральных программ. По словам вице-президента США, иностранные власти и "террористические организации потенциально обогащались за счет этих ресурсов". При этом Вэнс не уточнил, за счет каких именно программ это могло произойти.

Вице-президент привел пример ситуации, когда нелегальные мигранты в США мошенническим путем получали финансовую помощь со стороны властей США и отправляли эти деньги орудующим в странах Латинской Америки наркокартелям, которые Вашингтон называет террористическим группировками.

Это непостижимо: вы платите налоги, и эти средства поступают террористам, в то время как ваша страна пытается помешать этим террористам убивать других американцев. Это шокирует, но именно так происходит, когда федеральное правительство закрывает на это глаза сказал Вэнс

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался тем, что американские военные ликвидировали "человека номер два" в руководстве террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).