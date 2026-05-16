Москва16 мая Вести.Американские военнослужащие при содействии коллег из нигерийских вооруженных сил провели операцию по ликвидации одного из самых опасных террористов в мире Абу-Билал аль-Минуки — "человека номер два" в руководстве "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

Сегодня вечером по моему указанию отважные американская армия и Вооруженные силы Нигерии выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по ликвидации самого активного террориста в мире на поле боя. Абу-Билал аль-Минуки, второй человек в командовании ИГ, думал, что сможет скрыться в Африке. Но он не подозревал, что у нас есть источники, которые информируют нас о том, что он делает написал политик в соцсети Truth Social

По мнению Трампа, с ликвидацией аль-Минуки активность террористов во всем мире значительно снизится.

Глава Белого дома поблагодарил власти Нигерии за содействие в проведении операции.

Ранее американский лидер заявил о гибели в Сомали одного из командиров террористов в результате нанесенного американскими военными авиаудара.