Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ

"Он думал, что может скрыться": Трамп раскрыл детали ликвидации главаря ИГ Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ

Москва16 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что американские военные совместно с военнослужащими Нигерии ликвидировали одного из главарей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Соответствующий пост глава Белого дома разместил в соцсети Truth Social. По его словам, ликвидированного звали Абу Биляля аль-Майнуки, и тот был вторым по значимости главарем группировки. Американский лидер также назвал его" самым активным террористом в мире".

Как уверяет Трамп, аль-Майнуки полагал, что "сможет скрыться в Африке", но "и не подозревал", что у американской стороны есть источники, сообщающие о его действиях.

Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций, направленных против американцев сказано в сообщении

По заявлению президента США, операция была тщательной, спланированной и "очень сложной".

Глава Белого дома утверждает, что после ликвидации глобальная деятельность группировки значительно сократилась.