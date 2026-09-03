TWZ: авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд с сильными следами ржавчины TWZ: авианосец Abraham Lincoln выглядит "потрепанным" после 286 дней в море

Москва3 сен Вести.Американский авианосец Abraham Lincoln выглядит "очень потрепанным" после того, как прибыл в Таиланд спустя 286 дней в море. Об этом пишет портал The War Zone (TWZ).

Отмечается, что борт судна и края полетной палубы покрыты так называемой "текучей ржавчиной" и наросшим слоем водорослей​​​.

Abraham Lincoln выглядит крайне потрепанным. … Подобный вид кажется ошеломляющим для одного из самых мощных кораблей на планете и важного символа американской мощи говорится в материале

Портал напоминает, что авианосец во время своего похода большую часть времени провел в "изнурительных" боях против Ирана.

Ранее Abraham Lincoln уже оказывался в центре внимания американских СМИ. Появились сообщения о том, что моряки жалуются на крайне тяжелые условия службы.

При этом уход авианосца на базу не означает, что США ослабляют военное присутствие вблизи Ирана. США перебросили в ближневосточный регион авианосец George Washington. Он начнет выполнять те же задачи, что и Abraham Lincoln.