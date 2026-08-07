Москва7 авгВести.В Киберкомандовании Соединенных Штатов Америки произошла серия самоубийств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Рост числа самоубийств, как отмечается, вызвал тревогу у командования Пентагона и американских законодателей.
В период с начала июня по начало июля пять человек, которые работали в Киберкомандовании США или тесно сотрудничали с ним, покончили с собойговорится в материале
В публикации подчеркивается, что череда самоубийств произошла на фоне военных конфликтов, которые усилили нагрузку на военных хакеров. При этом сотрудники Киберкомандования, как правило, работают вдали от линии фронта, а их деятельность в значительной степени засекречена.
В марте Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило массовое применение технологий искусственного интеллекта в ходе военной операции против Ирана. ИИ, как уточнялось, играет ключевую роль в первичной обработке поступающих данных.