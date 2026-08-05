Пентагон удалил из публичного доступа отчеты об испытаниях оружия за 25 лет

Пентагон удалил рассекреченные данные о военных испытаниях за 25 лет Пентагон удалил из публичного доступа отчеты об испытаниях оружия за 25 лет

Москва5 авг Вести.Министерство обороны США удалило со своего сайта доклады о ходе испытаний основных оружейных систем за последние 25 лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Военные боятся, что противники могут использовать эти данные с помощью искусственного интеллекта.

Доступ к несекретным ежегодным отчетам за 25 лет о состоянии оценок основных программ вооружений был ограничен 30 июля; сделали это незаметно для общественности, отмечает Bloomberg. Распоряжение дала глава бюро оружейных испытаний Минобороны Эми Хеннингер.

В Пентагоне опасаются, что враждебные иностранные силы могут использовать искусственный интеллект или другие продвинутые инструменты для "конвертации разрозненных данных в подробные профили уязвимостей критической инфраструктуры и оборонных возможностей США". Теперь доклады могут получить лишь сотрудники с карточкой обычного доступа к информации, которые выдаются только после прохождения проверки в Федеральном бюро расследований, отмечает агентство.

Член комитета Сената по вооруженным силам Элизабет Уоррен, демократ от штата Массачусетс, раскритиковала такие действия Пентагона, так как они идут вразрез с положениями законов, согласно которым отчеты бюро оружейных испытаний должны быть доступны общественности путем размещения в интернете, а сокрытие отчетов может привести к растрате миллиардов долларов из средств налогоплательщиков.

В заявлении Пентагона говорится, что доступ к годовым отчетам не ограничен для партнеров из оборонного сектора, а перенесен на защищенный сайт, пишет Bloomberg.