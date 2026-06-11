Сотрудников Пентагона эвакуируют из-за ЧП с опасными веществами CNN: часть помещений Пентагона изолировали из-за ЧП с опасными веществами

Москва11 июн Вести.Часть помещений в здании Пентагона изолировали из-за ЧП с опасными веществами. Сотрудников Министерства войны США эвакуируют, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что системы "обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до тех пор, пока не определится ее степень опасности" говорится в публикации

Телеканал также приводит слова представителя местного пожарного управления Джейми Джилла. По его словам, в Пентагон прибыли дежурные подразделения и группа по работе с опасными веществами. Подробности случившегося пока не раскрываются.

Ранее военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что на Украине работает сеть закрытых биолабораторий, созданных по программе Пентагона.