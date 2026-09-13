Главу Центрального командования США не волнует нехватка боеприпасов Глава CENTCOM Купер: меня совершенно не волнует дефицит боеприпасов

Москва13 сен Вести.Возможный дефицит боеприпасов в Вооруженных сила США абсолютно не волнует главу Центрального командования (CENTCOM) Брэда Купера. Об этом он заявил телеканалу CBS.

Военачальник добавил, что армия США хорошо вооружена.

Меня это совершенно не беспокоит. Мы хорошо вооружены и готовы к любому развитию событий отметил Купер

Ранее американские СМИ сообщили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс напрямую связывался с руководством военной группировки Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и спрашивал их мнение о конфликте с Ираном. В частности, Вэнса интересовало состояние арсеналов. Военные рассказали вице-президенту об истощении запасов ракет для систем ПВО Patriot и других критически важных боеприпасов.

Также журналисты сообщают об исчерпании американских складов в Европе и Азии, так как боеприпасы с них перебрасывались на Ближний Восток. Например, до критического уровня снизились запасы зенитных ракет PAC-3 и баллистических ракет ATACMS.

По общим подсчетам, к середине июля 2025 года США потратили на Ближнем Востоке 1,7 тысячи перехватчиков для Patriot, 200 ракет системы ПРО THAAD и около 150 Standard Missile.