В Белом доме заявили о приоритете пополнения запасов оружия США Белый дом: США сосредоточены на восстановлении собственных арсеналов

Москва15 авг Вести.Администрация главы Белого дома Дональда Трампа уделяет приоритетное внимание пополнению собственных запасов вооружений, а не поставкам дефицитных боеприпасов Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы о запросах главы киевского режима Владимира Зеленского относительно ракет для систем Patriot.

По словам Ливитт, нынешняя администрация считает необходимым восстановить американские арсеналы после масштабных поставок оружия при предыдущем президенте Джо Байдене.

Президент с первого дня сосредоточился на восстановлении нашего арсенала сказала она

При этом пресс-секретарь утверждает, что сейчас США располагают достаточными запасами вооружений как внутри страны, так и на зарубежных военных базах для выполнения собственных оборонных задач.

Ранее Зеленский пожаловался на нехватку ракет для Patriot. Он заявил, что Украина сегодня имеет лишь 1% необходимого количества.