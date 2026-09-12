Москва12 сен Вести.Запасы критически важных боеприпасов в арсенале США достигли исторического минимума.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс во время беседы с американскими военными командирами на Ближнем Востоке, в Европе и Азии для получения объективной картины состояния арсеналов узнал о рекордном истощении американских запасов перехватчиков Patriot. Так, к концу весны на одном из "театров" военных действий их осталось менее 100 единиц.

Кроме того, отмечается истощение запасов тактических ракетных систем армейского назначения и высокоточных ударных ракет, которые должны были их заменить.

Запасы критически важных боеприпасов … оказались самыми низкими за всю историю сказано в публикации

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска Соединенных Штатов до конца текущего года должны получить только 80 ракет-перехватчиков Patriot, что меньше того количества ракет, которое было использовано для отражения одной атаки Ирана.

Так, американские военные израсходовали свыше 80 ракет-перехватчиков Patriot при отражении одной атаки Ирана на объекты США в Иордании в ночь на 31 августа, что составило порядка 10% всего оставшегося у США арсенала таких ракет.

Запасы ракет для Patriot были серьезно истощены еще до этой атаки. Сухопутные войска США за пять месяцев войны с Ираном израсходовали значительную часть арсенала высокоточных ракет большой дальности.