Москва12 сенВести.Запасы критически важных боеприпасов в арсенале США достигли исторического минимума.
Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс во время беседы с американскими военными командирами на Ближнем Востоке, в Европе и Азии для получения объективной картины состояния арсеналов узнал о рекордном истощении американских запасов перехватчиков Patriot. Так, к концу весны на одном из "театров" военных действий их осталось менее 100 единиц.
Кроме того, отмечается истощение запасов тактических ракетных систем армейского назначения и высокоточных ударных ракет, которые должны были их заменить.
Запасы критически важных боеприпасов … оказались самыми низкими за всю историюсказано в публикации
Ранее сообщалось, что Сухопутные войска Соединенных Штатов до конца текущего года должны получить только 80 ракет-перехватчиков Patriot, что меньше того количества ракет, которое было использовано для отражения одной атаки Ирана.
Так, американские военные израсходовали свыше 80 ракет-перехватчиков Patriot при отражении одной атаки Ирана на объекты США в Иордании в ночь на 31 августа, что составило порядка 10% всего оставшегося у США арсенала таких ракет.
Запасы ракет для Patriot были серьезно истощены еще до этой атаки. Сухопутные войска США за пять месяцев войны с Ираном израсходовали значительную часть арсенала высокоточных ракет большой дальности.