Москва17 авг Вести.Украинские военные столкнулись с острейшим дефицитом боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как сообщает американский телеканал CNN, ресурс ракет-перехватчиков практически исчерпан, и в подтверждение этого военное руководство Украины показало журналистам пустые установки.

По данным телеканала, репортаж снимался "около Киева" — именно так была обозначена локация в выходных данных. Журналистам продемонстрировали 16 установок системы, носивших следы регулярного использования, однако, по словам главного инженера, представившегося по имени Дмитро, он не видел запусков ракет уже шесть недель.

У нас ничего нет. Есть оборудование, но нет возможности перехватить ни одну ракету признался специалист

При этом журналисты пообещали не разглашать точные модели комплексов и их местонахождение.

В Белом доме, комментируя ситуацию, заявили, что никаких решений или гарантий относительно производства ракет-перехватчиков для Patriot принято не было. Американская сторона подчеркнула, что безопасность технологий имеет первостепенное значение. Ранее портал Axios сообщал, что Владимир Зеленский обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о срочной поставке 300 ракет к зиме, однако Вашингтон неоднократно указывал на собственный дефицит таких боеприпасов, вызванный боевыми действиями на Ближнем Востоке и ограниченными производственными мощностями.