Подполье: силы ПВО Украины две недели стоят "без признаков жизни"

В подполье сообщили, что силы ПВО Украины две недели не работают Подполье: силы ПВО Украины две недели стоят "без признаков жизни"

Москва18 авг Вести.Украинские средства ПВО примерно две недели не действуют при массированных атаках. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

Собеседник агентства отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже израсходовали часть ракет, которую "американцы передали в последние недели".

Примерно две недели мы наблюдаем, как украинские средства ПВО во время массированных атак стоят без признаков жизни заявил собеседник

Ранее газета Financial Times написала, что у Киева не осталось ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые были предоставлены Соединенными Штатами.

Американский телеканал CNN передал, что украинские военные столкнулись с острейшим дефицитом боеприпасов для Patriot. Киевский режим в подтверждение этого показал журналистам пустые установки.