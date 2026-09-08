Украина не сможет быстро справиться с дефицитом систем ПВО, считает NYT NYT: следующая зима для Украины станет хуже предыдущих

Москва8 сен Вести.Ближайшая зима для Украина станет тяжелее предыдущих из-за дефицита систем ПВО. К такому выводу пришел автор колонки в газете The New York Times Раджан Менон.

Он пояснил, что пусковые установки ЗРК Patriot на Украине сейчас не функционируют, так как для них нет ракет, и новых поставок в ближайшее время не ожидается.

Украина сейчас сталкивается с проблемой, не имеющей быстрого решения. Ее [запасы] средств противовоздушной обороны, в особенности ракет-перехватчиков Patriot, истощаются пишет Менон

По мнению автора, ближайшие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте на Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попросил передать ВСУ хоть какие-то ракеты для Patriot – подойдут даже боеприпасы, у которых истекает срок годности.

Также 6 сентября советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов призвал эвакуировать жителей Киева. Он пояснил, что из-за дефицита ракет для Patriot предотвратить энергетический кризис в столице этой зимой не получится.